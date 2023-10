3. Liga: Sandhausen trennt sich von Trainer Galm

Anzeige

Fußball-Drittligist SV Sandhausen hat auf die zuletzt enttäuschenden Ergebnisse reagiert und Cheftrainer Danny Galm freigestellt. "Wir hatten bis zuletzt an ein erfolgreiches Abschneiden unter Danny geglaubt. Aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolges ist die Erreichung unseres Ziels mittlerweile stark gefährdet", sagte Sportdirektor Matthias Imhof nur wenige Stunden nach dem 2:2 (1:1) im Heimspiel gegen den SC Verl am Sonntag in einer Mitteilung.

Galm hatte den SVS nach dem Abstieg aus der zweiten Liga erst zu Saisonbeginn übernommen. In zwölf Spielen sammelte er mit Sandhausen 16 Punkte, mit Platz elf in der Tabelle läuft die Mannschaft den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Der Klub kündigte nun an, in der kommenden Woche über weitere Schritte zu informieren.