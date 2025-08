3. Liga: Siebtes Remis - Aue gegen Rostock endet torlos

In einem unterhaltsamen, aber torlosen Ostduell zwischen Erzgebirge Aue und Hansa Rostock hat es am Sonntag keinen Sieger gegeben. Zum Auftakt in die neue Saison der 3. Liga trennten sich der Vorjahresfünfte aus Rostock und der 13. der Vorsaison 0:0 (0:0). Mit dem Remis reihten sich die Vereine in die zahlreichen Unentschieden des Vortags ein, an dem es bereits sechs Mal keinen Gewinner gegeben hatte.

Beide Trainer vertrauten zu Beginn jeweils sechs Neuzugängen. Auf Seiten der Rostocker verschuldete der aus Hannover gekommene Lukas Wallner einen Elfmeter. Marvin Stefaniak scheiterte jedoch vor 14.800 Zuschauern am hervorragend reagierenden Hansa-Torwart Benjamin Uphoff.

In der Nacht vor der brisanten Partie war der Mannschaftsbus des FCH in Zwickau beschmiert worden. In großen roten und weißen Lettern prangte auf einer Seite der Schriftzug "FSV", auf der anderen stand eine abfällige Bezeichnung für die Erzgebirgler. Die Anhänger von Aue und Zwickau sind seit Jahren verfeindet. Vor wenigen Wochen war zudem der Mannschaftsbus des FSV vermeintlich von Hansa-Fans ebenfalls mit blau-weißen Initialen "FCH" beschmiert worden.

Am Nachmittag treffen noch Viktoria Köln und Aufsteiger 1. FC Schweinfurt (16.30 Uhr) sowie Wehen Wiesbaden und Zweitliga-Absteiger SSV Ulm (19.30 Uhr) zum Abschluss des ersten Spieltags aufeinander.