3. Liga: Siegloses Duisburg stellt Trainer Ziegner frei

Der MSV Duisburg hat auf den schwachen Saisonstart in der 3. Fußball-Liga reagiert und Trainer Torsten Ziegner freigestellt. Das teilte der frühere Bundesligist am Samstagvormittag nach dem bitteren 2:3 (2:1) gegen den SC Verl mit. Ziegner hatte die "Zebras" in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt geführt, der Auftakt in die neue Spielzeit misslang mit drei Remis und drei Niederlagen jedoch.

Ein Nachfolger soll "zeitnah" bekannt gegeben werden, schrieb der MSV in der Mitteilung. Neben Ziegner wurde auch Co-Trainer Michael Hiemisch von seinen Aufgaben entbunden.

Duisburg hatte am Freitag trotz einer 2:0-Führung gegen Verl das erste Erfolgserlebnis im sechsten Saisonspiel verpasst. Die MSV-Fans reagierten daraufhin mit Pfiffen und "Ziegner raus"-Rufen.