3. Liga: Ulm trennt sich von Trainer Lechleiter

Fußball-Drittligist SSV Ulm hat sich von Cheftrainer Robert Lechleiter getrennt. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. "Die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen, verbunden mit den Ergebnissen aus den bisherigen sechs Ligaspielen, haben den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben", schrieben die Ulmer in einer Mitteilung. Der Zweitliga-Absteiger liegt nach sechs Spieltagen mit sechs Punkten nur zwei Zähler vor den Abstiegsrängen.

Zuletzt hatte Ulm am Dienstag 1:3 (0:1) beim 1. FC Saarbrücken verloren. Lechleiter (45) hatte die Mannschaft im vergangenen März im Tabellenkeller der zweiten Liga übernommen und den Klub beinahe noch vor dem Abstieg bewahrt. Bis auf Weiteres soll der bisherige U19-Trainer Moritz Glasbrenner das Training bei den Spatzen leiten und auch das Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg übernehmen.