3. Liga: Volland und Niederlechner schießen 1860 zum Sieg

Angeführt von seinen beiden Star-Neuzugängen Kevin Volland und Florian Niederlechner hat 1860 München den ersten Sieg in der 3. Liga gefeiert. Nach dem 1:1 zum Auftakt bei Rot-Weiss Essen gewann das Team um die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis im Stadion an der Grünwalder Straße mit 3:1 (2:0) gegen den VfL Osnabrück.

Volland (10.) und Niederlechner (41.), der im zweiten Spiel seinen zweiten Treffer erzielte, brachten den Aufstiegskandidaten auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel legte der Norweger Sigurd Haugen das 3:0 nach (52.). "Wenn alle drei Neuzugänge treffen, ist das natürlich geil", sagte 1860-Trainer Patrick Glöckner bei MagentaSport. Patrick Kammerbauer traf für die Gäste (75.).

Auch der 1. FC Saarbrücken, dessen Zweitliga-Traum in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation geplatzt war, stellte nach dem wilden 3:3 zum Auftakt in Cottbus auf vier Punkte. Kai Brünker (7./39.) sorgte mit einem Doppelpack für den 2:1 (2:0)-Sieg gegen Viktoria Köln.

Alemannia Aachen unterlag der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim mit 2:4, Zweitliga-Absteiger SSV Ulm besiegte Erzgebirge Aue mit 1:0. Essen kam beim TSV Havelse nicht über ein 1:1 hinaus, der SC Verl erkämpfte sich nach einem frühen 0:2-Rückstand gegen Wehen Wiesbaden noch ein 2:2.