Arminia Bielefeld: Profi verbringt Nacht offenbar nach Disco-Zoff in Ausnüchterungszelle!

Kaito Mizuta, Profi beim Drittligisten Arminia Bielefeld, sorgte am vergangenen Wochenende für Ärger bei einem Disco-Besuch.

Mit lediglich 33 Punkten steht Arminia Bielefeld derzeit auf Platz 15 in Liga drei. Der Traditionsklub befindet sich wieder einmal in akuter Abstiegsgefahr, nachdem es schon in den vergangenen beiden Saisons jeweils eine Etage tiefer ging.

Kaito Mizuta, Profi bei den Arminen, wollte die aktuelle sportliche Situation wohl für ein paar Stunden vergessen und in der Bielefelder Innenstadt feiern gehen.

Wie die "Bild" berichtet, sorgte der 23-Jährige jedoch für Ärger und wurde von der Polizei sogar in Handschellen abgeführt. Demnach soll dem Japaner der Zugang zum "Cafe Europa" verweigert worden sein. Der angetrunkene Offensivspieler soll daraufhin ausgeflippt sein, sodass das Disco-Personal die Polizei gerufen habe.

Weil sich Mizuta, trotz eines von den Beamten ausgesprochenen Platzverweis, geweigert habe, den Ort des Geschehens zu verlassen, klickten dem Bericht zufolge die Handschellen. Er verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle, durfte aber um 7 Uhr wieder nach Hause, heißt es weiter.