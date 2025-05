Aufsteiger Bielefeld verlängert mit Russo

Mittelfeldspieler Stefano Russo wird auch in der 2. Fußball-Bundesliga für Aufsteiger Arminia Bielefeld auflaufen. Wie der Pokalfinalist am Samstag mitteilte, wurde der Vertrag des 24 Jahre alten Leistungsträgers vor dem letzten Spieltag in der 3. Liga gegen den SV Waldhof Mannheim vorzeitig verlängert. Russo war im Sommer 2024 von Viktoria Köln nach Ostwestfalen gewechselt. Über die Vertragslaufzeit machte die Arminia keine Angaben.

"Stefano hat sich als Neuzugang in dieser Saison sehr schnell in unsere Mannschaft integriert und auf der zentralen Mittelfeldposition auf Anhieb seine Qualitäten gezeigt. Durch sehr gute Leistungen in der Liga und auch im DFB-Pokal hat er sich zu einem absoluten Führungsspieler entwickelt, der auch außerhalb des Platzes viel Verantwortung übernimmt", sagte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel. Russo kam in der Liga in 37 von 38 Spielen zum Einsatz.