Aufsteiger Dresden verpflichtet Daferner fest

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hat den ausgeliehenen Torjäger Christoph Daferner fest vom künftigen Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg verpflichtet. Das gaben die Sachsen vor dem Saisonfinale in der 3. Fußball-Liga gegen Absteiger SpVgg Unterhaching am Samstag bekannt. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Mit dem Team haben wir uns in dieser Saison einen großen Traum erfüllt, sind als Mannschaft und Verein zusammengewachsen und wollen diesen Weg jetzt in der 2. Liga fortsetzen", sagte Daferner.

Der 27-Jährige erzielte in der laufenden Spielzeit bisher 19 Tore in 39 Pflichtspielen für Dresden. "Welchen Stellenwert Christoph für unser Team bereits in dieser Saison hatte, ist nicht nur an seinen zahlreichen Treffern zu bemessen. Er geht jederzeit demütig voran, will sich immer wieder verbessern und lässt in jeder Partie das Herz auf dem Platz", sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel.