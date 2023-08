DAZN zeigt Highlights der 3. Liga

Anzeige

DAZN hat sich Rechte an der 3. Fußball-Liga gesichert und wird ab Saisonbeginn Highlights aller Spiele zeigen. Dies teilte DAZN am Mittwoch mit, der Streamingdienst hat somit Bewegtbild aus allen drei Profiligen im Angebot. Die Bundesliga am Freitag und Sonntag überträgt DAZN live, dazu die Highlights der Samstagsspiele, der 2. Bundesliga und nun auch der 3. Liga. Live werden die Partien der 3. Liga weiterhin von MagentaSport übertragen.