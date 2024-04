DFB: Nachhaltigkeitskriterien für Frauen-BL und 3. Liga

Anzeige

In der Frauen-Bundesliga und der 3. Liga werden zur kommenden Saison verbindliche Nachhaltigkeitsrichtlinien für alle Verein eingeführt. Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag. "Die neuen Kriterien sollen einen gemeinsamen Standard aller Vereine als Basis für weiterführende individuelle Nachhaltigkeitsbemühungen gewährleisten", hieß es in einem Statement des DFB.

Demnach wurden die Nachhaltigkeitsrichtlinien in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Vertretern der Klubs und Fachbereichen des DFB sowie weiteren Experten erarbeitet. Im Anforderungskatalog an die Klubs sind dabei unter anderem die Themen "Nachhaltigkeitsstrategie, Einführung eines Verhaltenskodexes für alle Mitarbeitenden, Erfassung der Treibhausgas-Emissionen und die Ernennung einer verantwortlichen Person für Nachhaltigkeit" erhalten.

In der Bundesliga und der 2. Bundesliga sind verbindliche Nachhaltigkeitsrichtlinien bereits seit 2022 fester Bestandteil des DFL-Lizenzierungsverfahren.