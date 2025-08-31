Drei Strafstöße von Gindorf führen Aachen zum Sieg

Fußball-Drittligist Alemannia Aachen hat seinen ersten Saisonsieg auf kuriose Weise gefeiert: Bei Rot-Weiß Essen traf Neuzugang Lars Gindorf gleich dreimal vom Elfmeterpunkt. Am Ende stand ein 3:2 (2:0).

In der 17. Minute verwandelte Gindorf zunächst selbstsicher, nachdem er zuvor im Strafraum gefoult worden war. Zehn Minuten später trat er erneut an – diesmal nach einem Foul an seinem Teamkollegen Mika Schroers – und blieb wieder nervenstark. In der 61. Minute machte der frühere Hannover-Profi den Elfmeter-Hattrick perfekt. Nur zwei Minuten danach verkürzte Kaiton Mizuta für Essen (63.). Jaka Cuber Potocnik traf kurz vor Schluss (90.+5) noch zum Endstand.

Aachen verbuchte damit am vierten Spieltag die ersten drei Punkte und liegt mit vier Zählern auf Platz 13. Essen steht in der Tabelle mit einem Punkt mehr auf Rang elf.