Vor dem Drittliga-Derby zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock tauchte ein mysteriöser Drohbrief auf.

Das Ost-Derby am Samstagnachmittag in der 3. Liga zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock (ab 14 Uhr im Liveticker) hat nun zusätzliche Brisanz erhalten.

Ein mysteriöser Drohbrief, der am Freitag früh in Form von mehreren Flyern vor dem Dresdner Haus der Presse gefunden wurde, sorgt für Wirbel.

"In tiefster verbundenheit zu dem einzig wahren fürst des terrors machten, wir hansakrieger uns am 11. September auf, um die Verschmutzung unserer Strände durch die dreckige sachsenbrut zu rächen. die Carolinabrücke war erst der Anfang! Unser hass steigt täglich wie die elbe! hansa ist gross", hieß es in diesem Schreiben, dass laut "Bild"-Informationen dem Fanlager von Hansa Rostock zugeschrieben werden kann.

Der Text wurde in einer Schrift verfasst, die arabischen Zeichen ähnelt, im Hintergrund ist zudem das Konterfei des früheren Terror-Anführers Osama bin Laden zu sehen.

Er war unter anderem für die Planung der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York verantwortlich.