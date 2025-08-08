In Überzahl: Cottbus siegt dank später Treffer

Energie Cottbus hat sich mit einem Last-Minute-Sieg in Überzahl an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga geschoben. Zumindest vorübergehend rückten die Lausitzer durch das 2:0 (0:0) beim 1. FC Schweinfurt auf Platz eins, dabei profitierte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz auch von zwei Platzverweisen gegen die Gastgeber.

Nach den Gelb-Roten Karten gegen Johannes Geis (66.) und Michael Dellinger (83.) schlug Energie doppelt zu. Tim Campulka (90.+5) und Can Yayha Moustfa (90.+8) bescherten Cottbus den ersten Sieg, nachdem sich das Team zum Auftakt mit einem Remis gegen den 1. FC Saarbrücken (3:3) begnügen musste.