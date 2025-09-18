Pyro in Rostock: Neunjähriger "schwer verletzt"

Das Spiel in der 3. Fußball-Liga zwischen Hansa Rostock und 1860 München am Mittwochabend (2:1) ist von einem tragischen Pyro-Vorfall überschattet worden. Wie die Rostocker Polizei mitteilte, wurde nach ersten Erkenntnissen mindestens eine Person auf der Tribüne verletzt. Ein neunjähriger Junge musste mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht werden.

Unmittelbar nach Spielbeginn sowie im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten Rostocker Anhänger mehrfach Pyrotechnik gezündet. Nach dem Abpfiff kam es im Zuge einer geplanten Choreografie zur Verabschiedung der Flutlichtmasten erneut zum Einsatz pyrotechnischer Erzeugnisse im Stadionbereich. Dabei kam es zu den Verletzungen. Die genauen Umstände des Vorfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.