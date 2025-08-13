Regensburgs Kühlwetter für vier Spiele gesperrt

Christian Kühlwetter vom Drittligisten SSV Jahn Regensburg ist nach seiner Roten Karte für vier Spiele gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch. Der Jahn-Kapitän war am Sonntag beim 0:4 gegen den MSV Duisburg in der elften Minute wegen "rohen Spiels" vom Platz gestellt worden.

Sein Gegenspieler Jakob Bookjans musste daraufhin verletzt ausgewechselt werden und fällt nach Angaben der Duisburger wegen einer schweren Unterschenkelverletzung für mehrere Monate aus. Kühlwetter hatte sich nach dem Spiel bei Bookjans entschuldigt. Für das DFB-Pokal-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln ist er spielberechtigt.