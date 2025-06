Schultz ist neuer Trainer des VfL Osnabrück

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Timo Schultz als neuen Trainer verpflichtet. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 47-Jährige hatte zuletzt als Coach des 1. FC Köln an der Seitenlinie gestanden. Schultz folgt in Osnabrück auf Marco Antwerpen, von dem sich der Klub trotz Klassenerhalt im Mai getrennt hatte. Über Vertragsdetails machte Osnabrück keine Angaben.