Turbulenzen bei den Löwen: Ismaik will nun doch weitermachen

Die Turbulenzen beim Fußball-Drittligisten 1860 München gehen wohl unvermindert weiter. Hasan Ismaik, Mehrheitsgesellschafter der Löwen, will, anders als bislang von ihm und Vereinsvertretern kommuniziert, seine Anteile am Klub nun doch nicht verkaufen.

In einem Schreiben an die Süddeutsche Zeitung ließ Ismaik (47) am Freitag wissen: Alles, was er den Fans von 1860 sagen wolle, sei, dass der ehemalige Vereinspräsident Robert Reisinger und der ehemalige Vizepräsident Karl Christian Bay "alle belogen haben".

Er werde "weitermachen mit dem Verein", sagte Ismaik zu Bild. Er wolle das Präsidium des Vereins um den neuen Vorsitzenden Gernot Mang und die Vereinsvertreter schon bald treffen und mit ihnen über "die Pläne für die kommende Saison, das Stadion und die Turnhalle diskutieren".

Das ehemalige Präsidium hatte am 6.Juli auf der Mitgliederversammlung mitgeteilt, dass Ismaik seine Anteile verkaufen werde. Demnach habe eine Schweizer Familienholding mit dem Investor eine Einigung über die Übernahme seiner Anteile erzielt.

Der Vollzug der Transaktion war für kommende Woche erwartet worden. Die weiterführenden Verhandlungen nach einem Notartermin am 3. Juli sind nun aber offenbar ins Stocken geraten.