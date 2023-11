Ulm verliert erneut - auch Köln rutscht in Halle aus

Anzeige

Dem wochenlang so starken Aufsteiger SSV Ulm geht in der 3. Fußball-Liga zumindest vorübergehend die Puste aus. Die Spatzen verloren am Sonntag ihr zweites Spiel in Folge gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte, bei Preußen Münster setzte es trotz starker Schlussphase ein 2:3 (0:2). Schon eine Woche zuvor hatte Ulm gegen den Halleschen FC mit 2:3 verloren.

Der SSV (23 Punkte) rutschte damit aus der Aufstiegszone und ist vorerst nur noch Vierter. Acht Punkte Rückstand sind es auf das Spitzenduo Dynamo Dresden und Jahn Regensburg (je 31), das die beiden direkten Aufstiegsplätze belegt.

Schon am Samstag war Rot-Weiss Essen (24) durch ein 2:1 (1:0) gegen Arminia Bielefeld an den Ulmern vorbeigezogen. Viktoria Köln (20) gelang das am Sonntag nicht. Die Mannschaft aus dem Rechtsrheinischen unterlag beim Halleschen FC trotz Führung noch mit 1:2 (1:0) und vergab damit eine große Chance im Aufstiegsrennen. Ebenfalls am Sonntag trennten sich im Kellerduell Waldhof Mannheim und der MSV Duisburg torlos.

In Münster waren die Gastgeber durch einen Doppelschlag von Joel Grodowski (11./23.) schnell in Führung gegangen, nach dem 3:0 durch Marc Lorenz (54., Foulelfmeter) schien Ulm geschlagen. Der Aufsteiger kam durch Nicolas Jann (68., Foulelfmeter) und Tobias Rühle (74.) aber noch einmal stark zurück - am Ende stand dennoch die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen.