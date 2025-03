Unterhaching trennt sich nach elf Wochen von Trainer Herrlich

Drittliga-Schlusslicht SpVgg Unterhaching hat sich nach nur elf Wochen von Trainer Heiko Herrlich getrennt. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Der frühere Fußball-Nationalspieler war Anfang Januar in Haching zum zweiten Mal als Trainer eingestiegen, "unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die sportliche Ausrichtung" führten laut der SpVgg nun aber zur Entlassung.

"Wir sind Heiko sehr dankbar, dass er in einer für den Verein sehr schwierigen Situation, die Verantwortung als Cheftrainer übernommen und sich dieser großen Herausforderung gestellt hat. Für das gemeinsame Ziel Klassenerhalt hat er sich mit Professionalität und hohem Engagement voll eingesetzt", sagte Präsident Manfred Schwabl. Er gab zu, "dass der Zeitpunkt (für die Trennung) besser sein könnte". Am Samstag spielt der frühere Bundesligist im Landespokal bei Viertligist Eintracht Bamberg.

Unterhaching liegt mit 19 Punkten aus 28 Spielen mit 16 Punkten Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze am Tabellenende. Herrlich (53) hatte den Verein aus dem Münchner Vorort bereits in der Saison 2011/12 trainiert. Vor seinem zweiten Engagement in Haching war er von März 2020 bis April 2021 Trainer beim FC Augsburg.