Unterhachings Adu jüngster Torschütze der 3. Liga

Gibson Adu von der SpVgg Unterhaching hat sich erneut in die Geschichtsbücher der 3. Fußball-Liga eingetragen. Im Alter von 16 Jahren und 61 Tagen erzielte das Sturmtalent am Samstag beim 4:1 gegen den VfB Lübeck seinen ersten Profitreffer, nie war ein Torschütze in der dritthöchsten deutschen Spielklasse jünger.

Adu kam gegen die Norddeutschen zu seinem achten Einsatz für Unterhaching. In der 68. Minute wurde der Youngster eingewechselt, nur vier Minuten später erzielte er seinen Premierentreffer.

Zuvor hatte Adu bereits einen weiteren Rekord aufgestellt. Nur drei Tage nach seinem 16. Geburtstag debütierte Adu am 17. Februar für den früheren Bundesligisten bei Arminia Bielefeld. Jünger war noch kein eingesetzter Spieler in der 3. Liga gewesen.