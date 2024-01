Schon vor dem Abflug litten die Spieler in der angemieteten Propellermaschine unter der brütenden Hitze. Zu diesem Zeitpunkt versicherte das Bordpersonal den Fußballern aber noch, dass die Klimanlage sofort eingeschaltet werde, sobald der Flug gestartet sei. Dies erzählte der Ex-Bochumer Saidy Janko (jetzt bei den Young Boys Bern) in seiner Instagram-Story nach dem Schockerlebnis.

Aufgrund technischer Probleme fiel die Sauerstoffversorgung im Flugzeug schon kurz nach dem Start in der gambischen Hauptstadt Banjul aus, das die Mannschaft in die ivorische Hauptstadt Abidjan bringen sollte.

Wegen Sauerstoff-Mangels während des Fluges zum Afrika-Cup 2024 erlebten die Nationalspieler Gambias eine traumatische Anreise zum Turnier an der Elfenbeinküste.

"Die unmenschliche Hitze, gepaart mit dem auftretenden Sauerstoffmangel, führte bei vielen Menschen zu starken Kopfschmerzen und extremem Schwindelgefühl. Darüber hinaus begannen Leute schon Minuten nach dem Betreten des Flugzeugs in tiefen Schlaf zu fallen", erklärte Janko in den sozialen Medien.

Erst in der Luft wurde dann klar, dass die Sauerstoff-Versorgung aufgrund technischer Probleme überhaupt nicht funktioniert.

"Eine weitere halbe Stunde Flugzeit und wir wären alle tot gewesen", wird der 50-jährige Belgier in der Zeitung "Het Nieuwsblad" zitiert, "Es gibt Grenzen. Ich bin bereit, auf dem Fußballfeld zu sterben, ich bin nicht bereit, für meinen Job außerhalb des Feldes zu sterben."

Mit an Bord war mit Torhüter Baboucarr Gaye auch ein gebürtiger Deutscher. Der 25-Jährige, der in Bielefeld geboren wurde und derzeit in Bulgarien bei Lokomotiv Sofia unter Vertrag steht, spielte früher unter anderem für die Arminia.

Beim Afrika-Cup 2024 (13. Januar bis 11. Februar) trifft Gambia in der Vorrunde auf Senegal, Guinea und Kamerun.