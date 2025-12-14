In Kamerun herrscht vor dem Beginn des Afrika-Cups Chaos. Verbands-Chef Samuel Eto’o tauscht den Trainer aus. Doch der entlassene Coach geht weiterhin davon aus, im Amt zu sein. Denn sein Vertrag beruht auf einer Einigung mit der Politik.

Kameruns Fußballverband Fecafoot hat es schon öfter vor großen Turnieren verstanden, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Bei der WM 2002 in Japan und Südkorea sollten die "Unbezähmbaren Löwen" mit ärmellosen Trikots auflaufen. Die Oberteile erinnerten an jene von Basketballspielern.

Zwei Jahre später beim Afrika-Cup in Tunesien waren dann Einteiler die Kleider der Wahl für das Team um den aufstrebenden Superstar Samuel Eto’o. Sportlich sorgten die Kameruner in beiden Wettbewerben weniger für Aufsehen.

Diesmal schreiben sie wieder Schlagzeilen schon vor Turnierstart. Aber alles andere als freiwillig. Und Eto’o ist wieder mittendrin. Denn der 44-Jährige steht mittlerweile Fecafoot als Präsident vor und hat in dieser Funktion gerade erst entschieden, dass die Mannschaft von einem neuen Trainerteam zum Afrika-Cup in Marokko geführt werden soll.

Zum Cheftrainer steigt demnach David Pagou auf. Der 56-Jährige war zuvor Assistent von Marc Brys, der nach anderthalb Jahren im Amt seinen Hut nehmen muss. Diese Entscheidung allerdings nimmt der Belgier nicht einfach so hin. Womit das Chaos kurz vor Turnierstart perfekt ist.

Brys pocht darauf, vom Sportministerium zum Nationaltrainer Kameruns ernannt worden zu sein. Folglich könne er auch nur von diesem – und eben nicht vom Verband – von seinen Aufgaben entbunden werden.