Köln Sportdirektor Thomas Kessler spricht in Bezug auf Shootingstar Said El Mala Klartext und verkündet, dass es beim Klub keine Schmerzgrenze gibt.

Die Verantwortlichen des 1. FC Köln haben sich nach eigenen Angaben keine finanzielle Schmerzgrenze bei Shootingstar Said El Mala gesetzt. "Nein", antwortete Sportdirektor Thomas Kessler im "Sport1-Doppelpass" auf eine entsprechende Frage. Der 19-Jährige habe einen Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel, "deswegen gibt es keinen Grund, sich darüber zu unterhalten".

Für Kessler ist es keine Überraschung, dass ein Spieler wie El Mala auch im Fokus "zahlungskräftiger Klubs" steht. "Wenn doch ein Klub vorbeikommt und wir uns als 1. FC Köln die Gedanken machen müssen, ob es sich lohnt, dieses Geld zu nehmen und zu reinvestieren, um den Kader insgesamt in der Spitze besser zu machen, dann werden wir darüber nachdenken", sagte der 39-Jährige dennoch und ergänzte: "Aber Stand heute gibt es dafür keinen Grund."