Der FC Bayern muss mehrere Wochen lang auf Nicolas Jackson verzichten. Der Offensivspieler nimmt am Afrika-Cup teil.

Der FC Bayern muss ab Montag für einige Wochen auf Stürmer Nicolas Jackson verzichten. Der 24-Jährige nimmt laut Münchens Trainer Vincent Kompany mit der Nationalmannschaft Senegals am Afrika-Cup (21. Dezember bis 18. Januar) in Marokko teil.

Seine Information sei, dass Jackson nach dem Bundesligaspiel des Rekordmeisters am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Liveticker) gegen Mainz 05 "zum Afrika-Cup reist", so Kompany. Sportdirektor Christoph Freund bestätigte dies: "Die offizielle Abstellungspflicht für den Afrika-Cup beginnt am Montag. Wir rechnen damit, dass es auch so kommt."

Der Leihspieler des FC Chelsea fehlt den Münchnern damit zum Jahresabschluss am 21. Dezember in Heidenheim. Zudem könnte Jackson im Januar die Ligaspiele gegen Wolfsburg (11.1.), Köln (14.1.) und Leipzig (17.1.) verpassen.