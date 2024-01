Afrika Cup 2024: Mohamed Salah fehlt Ägypten im Gruppenfinale

Anzeige

Leichte Entwarnung für den besorgten Jürgen Klopp, sein Star Mohamed Salah hat sich nach Angaben des ägyptischen Fußballverbandes beim Afrika Cup nicht allzu schwer verletzt.

Mohamed Salah, Ausnahmestürmer des FC Liverpool, wird der ägyptischen Nationalmannschaft wegen einer Oberschenkelblessur im letzten Gruppenspiel des Afrika Cups und im möglichen Achtelfinale fehlen, teilte der Verband am Freitagabend mit. Vorausgegangen waren ein Ultraschall und ein MRT.

Salah (31) war beim 2:2 gegen Ghana am Donnerstag nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Klopp (56) hatte sich "schockiert" gezeigt. "Wir wissen alle, wie selten Mo vom Feld muss. Also war da definitiv etwas", sagte Klopp vor der Diagnose am Freitag.

Für Liverpool ist Salah unersetzlich. In der laufenden Premier-League-Saison war er an 22 der 43 Tore der Reds beteiligt (14 Treffer, acht Vorlagen). Beim Afrika Cup in der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) trifft Ägypten am Montag (21.00 Uhr MEZ) im letzten Gruppenspiel auf Kap Verde. Mit Salah hat das Team erst zwei Punkte gesammelt, vor dem Unentschieden gegen Ghana reichte es auch gegen Mosambik nur zu einem 2:2.