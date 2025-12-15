Der Afrika Cup sorgt für das fußballerische Highlight zwischen den Jahren. Vom 21. Dezember bis zum 18. Januar kämpfen 24 Teams um die wichtigste Fußball-Trophäe in Afrika. Während die europäischen Top-Ligen eine Weihnachtspause einlegen, wartet für die afrikanischen Stars in der Zeit zwischen den Jahren ein echter Höhepunkt. In Marokko wird vom 21. Dezember 2025 bis zum 18. Januar 2026 der Afrika Cup ausgetragen. Als Titelverteidiger geht der deutsche WM-Gruppengegner Elfenbeinküste ins Turnier, jedoch träumt natürlich Gastgeber Marokko auf den ersten Titel seit dem ersten und einzigen Erfolg im Jahr 1976.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Der Afrika Cup wurde erstmals im Jahr 1957 ausgetragen und feiert im Rahmen der kommenden Ausgabe sein 35. Jubiläum. Im Rahmen des Eröffnungsspiels am 21. Dezember duellieren sich Marokko und die Kamoren (ab 20 Uhr), das Finale wird am 18. Januar 2026 in Rabat stattfinden. Der Anpfiff ertönt ebenfalls um 20 Uhr. Afrika Cup 2025: Das Eröffnungsspiel zwischen Marokko und den Kamoren (21. Dezember ab 20 Uhr) live und kostenlos im Joyn-Stream

- Anzeige -

Afrika Cup 2025: Wird das Turnier live im Free-TV übertragen? Nein, eine Live-Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Afrika Cup live: Wo läuft das Turnier im Livestream? Das Eröffnungsspiel und ausgewählte Partien des Afrika-Cups werden von "scooore" - Teil der Streaming Plattform "Sport Digital" - live übertragen. Der Stream ist kostenlos auf Joyn abrufbar. Afrika Cup 2025: Das Eröffnungsspiel zwischen Marokko und den Kamoren (21.Dezember ab 20 Uhr) live und kostenlos im Joyn-Stream Wer alle Spiele sehen möchte, kann dies mit der Hilfe eines kostenpflichtigen "Sport Digital"-Abo tun. Die kosten betragen monatlich 4,99 Euro. Abonnenten der kostenpflichtigen Streaming-Plattform "DAZN" können den Stream von "Sport Digital" ohne Zusatzkosten empfangen.

Afrika Cup 2025: Wo finde ich einen Liveticker? Einen Liveticker zum Afrika Cup gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Afrika Cup 2025: Welche Teams nehmen teil Gruppe A: Marokko, Mali, Sambia, Komoren

Gruppe B: Ägypten, Südafrika, Angola, Simbabwe

Gruppe C: Nigeria, Tunesien, Uganda, Tansania

Gruppe D: Senegal, DR Kongo, Benin, Botsuana

Gruppe E: Algerien, Burkina Faso, Äquatorialguinea, Sudan

Gruppe F: Kamerun, Elfenbeinküste, Gabun, Mosambik

- Anzeige -

Afrika Cup 2025: So läuft das Turnier ab Zunächst werden die Teams in sechs Vierergruppen je einmal aufeinandertreffen. Die beiden Erstplatzierten und die besten vier Drittplatzierten qualifizieren sich für die K.o.-Runde, beginnend mit den Achtelfinals. Gruppenphase: 21. Dezember – 31. Dezember

Achtelfinale: 03. Januar – 06. Januar

Viertelfinale: 08. & 09. Januar

Halbfinale: 14. Januar

Spiel um Platz 3: 17. Januar

Finale: 18. Januar

- Anzeige -

Spielplan beim Afrika Cup 2025

- Anzeige -

2017 Gabun 2019 Ägypten 2022 Kamerun 2024 Elfenbeinküste 2025 Marokko Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale 3. Platz Finale Africa Cup 20:00 Marokko Marokko 2:0 Beendet Komoren Komoren 15:00 Mali Mali 1:1 Beendet Sambia Sambia 18:30 Sambia Sambia -:- Komoren Komoren 21:00 Marokko Marokko -:- Mali Mali 20:00 Sambia Sambia -:- Marokko Marokko 20:00 Komoren Komoren -:- Mali Mali

- Anzeige -

Afrika Cup 2025: Welche Stars sind beim Turnier dabei Mohamed Salah (Ägypten)

Sadio Mané (Senegal)

Victor Osimhen (Nigeria)

Achraf Hakimi (Marokko)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun)

Bryan Mbeumo (Kamerun)

Omar Marmoush (Ägypten)

Nicolas Jackson (Senegal)

Edmond Tapsoba (Burkina Faso)

Yan Diomande (Elfenbeinküste)

Pape Matar Sarr (Senegal)

Carlos Baleba (Kamerun)

Amad Diallo (Elfenbeinküste)

Ousmane Diomande (Elfenbeinküste)

Ademola Lookman (Nigeria) Der Afrika Cup ist auch in diesem Jahr wieder reif an großen Namen. Einige davon wie Mohamed Salah, Sadio Mané und Pierre-Emerick Aubameyang sind ein wenig in die Jahre gekommen und werden wohl nicht mehr viele Chancen auf (weitere) Titel mit ihren Heimatländern haben. Andere Stars wie Achraf Hakimi, Victor Osimhen oder Bryan Mbeumo befinden sich mitten in ihrer Prime, wobei Hakimi nach seiner Verletzung noch für sein Comeback schuften muss. Doch auch einige Youngster warten darauf, beim Afrika Cup den absoluten Durchbruch zum Star zu schaffen. Zu nennen wären beispielsweise Yan Diomande, Carlos Baleba und Ousmane Diamonde. Afrika-Cup: Kamerun im Trainer-Chaos – Zwei Coaches und zwei unterschiedliche Turnier-Kader

Afrika Cup 2025: Die Favoriten auf den Titel Die Sieger der letzten 15 Jahre: 2010: Ägypten

2012: Sambia

2013: Nigeria

2015: Elfenbeinküste

2017: Kamerun

2019: Algerien

2022: Senegal

2024: Elfenbeinküste Es ist zu erwarten, dass die Nationen, die in den letzten 15 Jahren dominiert haben, auch in diesem Jahr wieder zu den Favoriten gehören. In der FIFA-Weltrangliste sind Gastgeber Marokko (11.) und Senegal (19.) die einzigen afrikanischen Nationen unter den besten 30. Beide verfügen auch über sehr starke Einzelspieler und haben bei den letzten Turnieren meist eine gute Figur abgegeben. Nationen wie Ägypten und Titelverteidiger Elfenbeinküste sind allerdings nicht so weit weg, wie man vielleicht denkt und auch Algerien muss man definitiv auf dem Zettel haben. Zu den gefährlichen Außenseitern zählen Nigeria, Kamerun und Ghana.

- Anzeige -

- Anzeige -

Afrika Cup 2025: Die Rekordsieger Ägypten: 7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)

Kamerun: 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)

Ghana: 4 (1963, 1965, 1978, 1982)

Nigeria: 3 (1980, 1994, 201358/5)

Elfenbeinküste: 3 (1992, 2015, 2024)

Afrika Cup 2025: Welche Spieler müssen die Bundesliga-Klubs abstellen FC Bayern München

Nicolas Jackson Bayer 04 Leverkusen

Ibrahim Maza

Eliesse Ben Seghir

Edmond Tapsoba

Christian Kofane Eintracht Frankfurt

Farès Chaïbi

Ellyes Skhiri Borussia Dortmund

Ramy Bensebaini SC Freiburg

Cyriaque Iré RB Leipzig

Yan Diomande

Amadou Haidara VfB Stuttgart

Bilal El Khannouss VfL Wolfsburg

Mohammed Amoura FC Augsburg

Elias Saad

Ismaël Gharbi

Samuel Essende TSG Hoffenheim

Bazoumana Touré Besonders hart trifft der Afrika Cup Bayer 04 Leverkusen, die mit Maza, Ben Seghir, Kofane und Tapsoba vier Abstellungen zu verkauften hat. Auch die Abstiegssorgen in Augsburg werden bei drei Abstellungen nicht viel kleiner werden. Doch auch weitere Klubs müssen auf echte Eckfeiler verzichten. Leipzig beispielswiese auf sein Super-Juwel Diomande, der VfB Stuttgart auf El Khannouss, Dortmund auf Bensebaini und der VfL Wolfsburg auf Amoura. Aus Bayern-Sicht fährt Jackson zum Afrika Cup. Es gilt aber zu bedenken, dass einige Spieler wohl schon wieder daheim sind, wenn die Rückrunde in der Bundesliga beginnt.

- Anzeige -