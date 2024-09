3. Liga: Aue klettert an die Spitze

Anzeige

Mit großer Moral und einem Last-Minute-Tor ist Erzgebirge Aue zumindest vorläufig an die Spitze der 3. Fußball-Liga zurückgekehrt. Die Sachsen kamen am Freitagabend bei der SpVgg Unterhaching noch zu einem 2:2 (1:0). Steffen Nkansah (90.+5) traf mit der letzten Aktion des Spiels zum Ausgleich - und verhinderte für sein Team damit auch die zweite Niederlage in Folge.

Aue, das die ersten vier Saisonspiele allesamt gewonnen hatte, steht nun mit 13 Punkten ganz oben. Bereits am Samstag könnten Dynamo Dresden (12), der SV Wehen-Wiesbaden und Arminia Bielefeld (beide 11) im Verlauf des sechsten Spieltags aber vorbeiziehen. Unterhaching (8) liegt weiter im Tabellenmittelfeld.

Marcel Bär (42.) hatte Aue im Sportpark in Führung gebracht, in der zweiten Hälfte gelang den Gastgebern dann ein Doppelschlag: Sebastian Maier (61.) und Lenn Jastremski (64.) drehten das Spiel innerhalb von vier Minuten. Aue hatte in der Schlussphase bereits gute Chancen auf den Ausgleich, der gelang aber erst Nkansah per Abstauber.