3. Liga: Cottbus und Saarbrücken jagen Sandhausen

Die früheren Bundesligisten Energie Cottbus und 1. FC Saarbrücken rücken in der 3. Fußball-Liga näher an den Spitzenreiter SV Sandhausen heran. Cottbus gewann das knifflige Spiel bei Erzgebirge Aue am Dienstagabend 3:1 (1:1), der FCS bezwang den Tabellenvorletzten Hansa Rostock durch Tore von Joel Bichsel (33.) und Tim Civeja (80.) mit 2:0 (1:0).