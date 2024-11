3. Liga: Cottbus zurück an der Spitze

Energie Cottbus hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz setzte sich am Freitagabend trotz Unterzahl mit 1:0 (1:0) bei Viktoria Köln durch und kehrte nach den zwei jüngsten Liga-Rückschlägen in die Erfolgsspur zurück. Die Konkurrenz kann am Wochenende allerdings wieder vorbeiziehen.