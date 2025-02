3. Liga: Dresden bleibt an Cottbus dran

Dynamo Dresden hat sich nicht abschütteln lassen und hält mit Spitzenreiter Energie Cottbus in der 3. Liga Schritt. Der Verfolger feierte gegen 1860 München einen überzeugenden 5:1 (3:1)-Heimsieg und liegt nur drei Punkte hinter dem sächsischen Rivalen. Insgesamt hat Dynamo nun 13 Siege in 24 Liga-Spielen in dieser Saison geholt. 1860 muss hingegen die elfte Niederlage hinnehmen und verpasst den Sprung aus dem unteren Tabellenmittelfeld heraus.