3. Liga: Rückschlag für Bielefeld im Aufstiegskampf

Arminia Bielefeld hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Ostwestfalen verloren gegen den Abstiegskandidaten Rot-Weiss Essen 1:2 (0:1) und blieben zum fünften Mal in den letzten sechs Drittligaspielen sieglos. Während die Arminia vier Punkte hinter dem Relegationsplatz zurückliegt, hat Essen nach dem zweiten Dreier in einer Woche vorerst die Abstiegsränge verlassen.