3. Liga: Spitzenduo verliert - Osnabrück bleibt Schlusslicht

Das Spitzenduo in der 3. Fußball-Liga hat gepatzt. Tabellenführer Energie Cottbus unterlag bei Rot-Weiss Essen mit 0:4 (0:2), Verfolger SV Sandhausen verlor gegen 1860 München 0:3 (0:2).

Nutznießer könnte der SV Wehen Wiesbaden (21 Punkte) oder Arminia Bielefeld (22) werden, die sich am Sonntag gegenüberstehen. Der Sieger übernimmt Platz eins.

Diesen verpasste am Samstag Dynamo Dresden (22) durch ein ein 1:1 (0:1) beim FC Ingolstadt. Auch der 1. FC Saarbrücken (22) musste sich mit einem 1:1 (0:1) bei Erzgebirge Aue begnügen.

Eine Woche nach dem Sprung an die Spitze war Cottbus (23) in Essen chancenlos. Ramien Safi (10., 73.), Leonardo Vonic (25.) und Thomas Eisfeld (89.) trafen für die Gastgeber. In Sandhausen (23) erzielten Max Reinthaler (9.), Soichiro Kozuki (33.) und David Philipp (90.+3) die Treffer der Münchner.

Schlusslicht bleibt der VfL Osnabrück. Im Duell der Zweitliga-Absteiger verlor der VfL bei Hansa Rostock mit 0:2 (0:1).