3. Liga verzeichnet erneut Zuschaueranstieg

Die 3. Fußball-Liga mausert sich immer mehr zum Zuschauermagneten und klettert langsam aber sicher auch im europäischen Vergleich. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in seinem Saisonreport zur 3. Liga erklärte, lag der Zuschauerschnitt in der vergangenen Saison bei 9707, was europaweit Platz 19 im Ranking bedeutet.

In der aktuellen Spielzeit stieg der Schnitt bislang noch einmal deutlich an: An den ersten 19 Spieltagen strömten durchschnittlich 11.183 Fans in die Stadien, was im europäischen Vergleich in der letzten Saison für einen Platz unter den Top-15 reichen würde.

Auch von finanzieller Seite gaben sich die Verantwortlichen zufrieden. Im fünften Jahr in Folge wiesen mehr Klubs ein positives als ein negatives Eigenkapital auf. Der Gesamtertrag der Liga stieg von 234,7 Millionen auf 291,6 Millionen Euro. Allerdings gaben die Klubs erstmals auch mehr als 300 Millionen Euro aus.

"Die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung. Viele Vereine in der 3. Liga sind mittlerweile deutlich besser aufgestellt als noch vor einigen Jahren", erklärte der zuständige DFB-Vizepräsident Peter Frymuth: "Das zeigt deutlich, dass sich die Klubs immer besser auf die 3. Liga eingestellt haben und einen guten Job machen."