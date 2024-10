Dritte Niederlage in Serie: Aue verpasst Sprung auf Platz zwei

Erzgebirge Aue hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung auf Platz zwei verpasst. Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev verlor am Freitag 0:3 (0:1) bei Waldhof Mannheim und kassierte damit die dritte Niederlage in Serie. Terrence Boyd (32.), Kelvin Arase (78.) und Kennedy Okpala (90.+4) trafen für die Gastgeber.