Drittligist Mannheim entlässt Antwerpen

Waldhof Mannheim hat sich nach seinem Fehlstart in der 3. Fußball-Liga von Trainer Marco Antwerpen getrennt. Dies teilten die Badener in einer gerade einmal zwei Sätze umfassenden Pressemitteilung am Dienstag mit. Über eine Nachfolgeregelung wolle der Verein "zeitnah" informieren. Antwerpen hatte erst Ende Januar das Traineramt übernommen und den Traditionsklub mit einem beachtlichen Endspurt vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahrt.

In der aktuellen Spielzeit gab es unter Leitung des 52-Jährigen allerdings an den ersten fünf Spieltagen lediglich zwei Punkte, zuletzt im Kellerduell bei Hansa Rostock ein 1:1. Die als Mitfavorit gestarteten Mannheimer sind damit Schlusslicht in der 3. Liga, dazu kam im Landespokal ein blamables Aus gegen den Landesligisten VfR Gommersdorf.