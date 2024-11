SC Verl gelingt Befreiungsschlag in Liga 3

Der SC Verl hat in der 3. Fußball-Liga einen Befreiungsschlag gelandet und seinen Kontrahenten Hansa Rostock wieder nahe an die Abstiegszone befördert. Die Ostwestfalen feierten mit einem 1:0 (0:0) gegen den Absteiger ihren vierten Saisonsieg und verbesserten sich in der Tabelle mit 17 Punkten auf Rang 14. Direkt dahinter folgt Rostock (16). Den Siegtreffer für Verl erzielte Patrick Kammerbauer in der 80. Minute.