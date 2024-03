Baller League: Tabelle nach dem 9. Spieltag - Spannung pur auf dem Weg ins Final Four!

Anzeige

Die Baller League befindet sich in der heißen Phase. Zwei Spieltage vor Schluss ist das Rennen um den Einzug ins Final Four verdammt spannend!

Am 8. April steigt das große Finale der ersten Baller-League-Saison. Im PSD BANK DOME in Düsseldorf kämpfen die besten vier Teams der "regulären Saison" um den Titel und einen Platz in den Geschichtsbüchern.

Nach dem 9. Spieltag grüßt Calcio Berlin von der Tabellenspitze und ist bereits mit anderthalb Beinen bei der Finalrunde dabei. Dahinter aber wird es eng, auch wenn zwischen Platz vier und fünf inzwischen eine kleine Lücke entstanden ist.

Sicher ist: Hardstuck Royale hat rechnerisch keine Chance mehr auf das Erreichen des Final Four. Und auch Käfigtiger ist bereits so gut wie raus aus dem Rennen.

An den zwei verbleibenden Spieltagen können die Teams jeweils insgesamt noch acht Punkte erreichen - drei je Sieg sowie zwei Zusatzpunkte.