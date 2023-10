1. FC Köln feiert in hitzigem Rhein-Derby ersten Saisonsieg

Doch der Keeper hatte zu früh die Torlinie verlassen, Schiedsrichter Deniz Aytekin ließ den Strafstoß wiederholen. Diesmal traf Kainz zum 2:1 (76.) und erlöste den FC. "Er stand klar vor der Linie, die Situation war ganz deutlich", erklärte Aytekin seine Entscheidung, "die Regel ist nun mal so."

Das entscheidende Tor gelang Kainz erst im zweiten Versuch. Der Kapitän hatte bereits früh einen Handelfmeter nach Videobeweis verwandelt (9.), dann scheiterte er zunächst an Gladbachs Torhüter Moritz Nicolas, der den zweiten Elfmeter selbst verursacht hatte.

Fast 90 Sekunden lang flog Rakete um Rakete in die Luft, die Rauchschwaden zogen durchs Stadion. Sechs Minuten dauerte es, bis die Sicht besser war und der Anpfiff ertönte - für den FC war es der Startschuss für einen furiosen Beginn.

Die Kölner Fans hatten ihre Mannschaft bereits nach dem Aufwärmen auf das 97. Rheinderby in der Bundesliga eingeschworen - dann sorgten sie mit dem massiven Abbrennen von Pyrotechnik für einen verzögerten Anstoß.

Gladbach hatte zwar durch Nico Elvedi (63.) den Ausgleich geschafft, verlor aber kurz danach Manu Kone nach Roter Karte (70., nach Videobeweis). "Das war in allen Belangen zu wenig von uns", gab Kapitän Julian Weigl zu: "Wir haben eine schreckliche erste Halbzeit gespielt. Dann haben wir uns noch mal zusammen gerauft, aber die Rote Karte hat uns den Stecker gezogen." Für die endgültige Entscheidung sorgte Luca Waldschmidt (90.).

Julian Weigl: "In allen Belangen zu wenig von uns"

Gladbach mit harmlosem Derby-Auftritt

Mönchengladbach leistete kaum Widerstand und ließ das Spiel merkwürdig teilnahmslos über sich ergehen. Trainer Gerardo Seoane verfolgte das Geschehen meist mit hinter dem Rücken verschränkten Armen.

Dabei hätte seine Mannschaft durchaus Anweisungen gebraucht, sie kam in der ersten Halbzeit kaum geordnet über die Mittellinie und entsprechend zu keiner Chance.

Ganz anders der FC, der vor der Pause fast noch erhöht hätte, doch Waldschmidt (41.) traf nur den Innenpfosten. Seoane reagierte mit einem Doppelwechsel nach der Pause. Von vereinzelten Nadelstichen abgesehen überließ der FC den Gladbachern nun überwiegend den Ball und lief deutlich später an. Eine Ecke nutzte Elvedi per Kopf zum Ausgleich, die packende Schlussphase hatte es in sich.