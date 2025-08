1. FC Köln holt Linksverteidiger Lund - Tigges vor Abschied

Der 1. FC Köln hat seinen achten Neuzugang für die Rückkehr in die Bundesliga vorgestellt. Linksverteidiger Kristoffer Lund (23) wechselt vom italienischen Zweitligisten FC Palermo auf Leihbasis nach Köln - Medienberichten zufolge mit einer Kaufoption am Ende der Saison. Stürmer Steffen Tigges steht dagegen offenbar kurz vor dem Wechsel zum SC Paderborn.

Der siebenmalige US-amerikanische Nationalspieler Lund vereine "defensive Stabilität mit offensivem Zug nach vorne", sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler: "Mit seiner Verpflichtung erhöhen wir gezielt die Qualität und den Wettbewerb auf der Linksverteidigerposition – das ist ein wichtiger Baustein in unserer Kaderstruktur."

Nach dem Abschied von Max Finkgräfe zu RB Leipzig war Leart Pacarada der einzige nominelle Linksverteidiger im Kader. Zuletzt war auch Angreifer Tigges in Vorbereitungsspielen auf der Position zum Einsatz gekommen. Hinter Ragnar Ache, Marius Bülter, Imad Rondic und Luca Waldschmidt ist für den 27-Jährigen in der Offensive kein Platz mehr. Laut Kölner Medien befindet sich Tigges bereits in Paderborn und wird den FC demnach ein Jahr vor seinem Vertragsende verlassen.