1. FC Köln leiht Innenverteidiger Özkacar aus

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat die Leihe von Innenverteidiger Cenk Özkacar perfekt gemacht. Wie der Klub am Samstagmorgen mitteilte, kommt der 24-Jährige vom FC Valencia und läuft bis zum Saisonende in der Domstadt auf. Die Verpflichtung des Türken hatte sich angebahnt, bereits am Donnerstag hatte er den Medizincheck absolviert und unterschrieb am Freitag seinen Vertrag.

Linksfuß Özkacar bringe "fußballerische Qualität, eine starke Zweikampfführung und Athletik mit", sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler.

Bereits in der Vorsaison war Özkacar von Valencia verliehen worden: Er lief in insgesamt zwölf Partien für Real Valladolid in La Liga auf.