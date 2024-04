1. FC Köln verlängert mit Ersatzkeeper Pentke

Anzeige

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wird ein weiteres Jahr auf seinen Ersatztorwart Philipp Pentke setzen. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, bleibt der 38-Jährige bis Sommer 2025 bei den Geißböcken. Er wolle "unbedingt bleiben", sagte Pentke, "in guten wie in schwierigen Zeiten – auch wenn ich überzeugt davon bin, dass wir es in den nächsten Wochen schaffen werden, gemeinsam in der Bundesliga zu bleiben"

Köln rangiert nur auf Platz 17 und hat vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Zudem ist der FC mit einer Transfersperre belegt und darf noch bis zum kommenden Winter keine neuen Spieler verpflichten. Für die Verantwortlichen habe aber vor allem Pentkes Routine eine Rolle bei der Verlängerung gespielt. "Mit seiner Erfahrung hilft er den anderen Jungs auf dem Platz genauso wie abseits des Platzes. Dazu ist Philipps sportlicher Ehrgeiz nach wie vor ungebrochen", sagte Geschäftsführer Christian Keller.

Erst vergangenen Sommer hatten die Kölner Pentke nach der Saisonvorbereitung mit einem Einjahresvertrag ausgestattet. In einem Pflichtspiel kam der Ersatzmann für Stammtorwart Marvin Schwäbe seither noch nicht zum Einsatz. Zuvor hatte Pentke unter anderem für die TSG Hoffenheim, Jahn Regensburg und den Chemnitzer FC gespielt.