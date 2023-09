1. FC Köln verspielt Führung - Neuzugang Nkounkou rettet Eintracht Frankfurt

Anzeige

Der 1. FC Köln holt seinen ersten Saisonpunkt, verpasste mit dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt durch einen späten Ausgleichstreffer allerdings den ersten Sieg.

Wieder eine Führung verspielt, aber diesmal etwas Zählbares gerettet: Der 1. FC Köln hat mit seinem ersten Saisonpunkt einen totalen Fehlstart abgewendet. Das Team von Trainer Steffen Baumgart kam bei Eintracht Frankfurt zu einem 1:1 (1:0) und verließ nach zuvor zwei Niederlagen einen Abstiegsplatz. Die SGE bleibt unter Dino Toppmöller in Pflichtspielen ungeschlagen, verpasste aber den Sprung in die Spitzengruppe.

Florian Kainz (43., Foulelfmeter) gelang die Führung für die Kölner, die in acht der letzten neun Duelle mit der Eintracht punkten konnten. Neuzugang Niels Nkounkou (87.), erst am Freitag von AS St. Etienne verpflichtet, sorgte immerhin dafür, dass die Hessen im zwölften Bundesligaheimspiel in Serie ungeschlagen blieben.

Zwei Tage nach dem Last-Minute-Abgang von Starspieler Randal Kolo Muani fehlte Frankfurt ansonsten die Durchschlagskraft, im letzten Drittel gelang kaum etwas.

Die Eintracht-Fans machten unmissverständlich deutlich, was sie vom schmutzigen 95-Millionen-Abgang ihres streikenden Topstürmers zu Paris St. Germain halten. "Kohle Muani - Geld verändert nicht den Charakter, es macht ihn nur sichtbar", stand auf einem riesigen Plakat in der Kurve. Da Sportvorstand Markus Krösche aufgrund des späten Wechselzeitpunkts keinen Ersatz mehr fand, agierte erneut Omar Marmoush auf ungewohnter Mittelstürmerposition.