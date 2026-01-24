Borussia Dortmund hat mit einem 3:0 bei Union Berlin den Rückstand auf die Bayern verkürzt. Während die Offensive zunächst stotterte, wurden die Stars in der Abwehr zum entscheidenden Faktor. Die Noten der BVB-Stars. Nach der ersten Saisonniederlage des FC Bayern München in der Bundesliga-Saison hatte Borussia Dortmund die Chance, mit einem Sieg bei Union Berlin den Rückstand auf acht Zähler zu verkürzen. Gegen giftige Berliner nutzte der BVB die Gelegenheit und gewann 3:0. Zwar war der Auftritt einmal mehr kein spielerischer Leckerbissen, dafür gelang zwei Ex-Unionern die Vorentscheidung.

- Anzeige -

- Anzeige -

Gregor Kobel Ist in der 5. Minute bei einem Union-Kopfball zur Stelle, genauso bei einer abgefälschten Flanke in der 23. Minute und einer weiteren Kopfballchance von Unions Diogo Leite. In der zweiten Hälfte ist der Schweizer beschäftigungslos. ran-Note: 2

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Emre Can Der Kapitän bringt den BVB früh vom Elfmeterpunkt in Führung. Sein drittes Saisontor. Defensiv immer wieder routiniert und clever gegen die galligen Unioner. Nur im Spielaufbau hier und da etwas ungenau. Dennoch einmal mehr ein guter Can-Auftritt. Wird in der 69. Minute ausgewechselt, nachdem er in den Minuten zuvor in einige Kabbeleien verwickelt ist und Gelb sieht. ran-Note: 2

Waldemar Anton Im Abwehrzentrum da, wenn er gebraucht wird, dabei aber weniger auffällig als seine Nebenmänner Can und Schlotterbeck. ran-Note: 3

- Anzeige -

Nico Schlotterbeck In der ersten halben Stunde hat Union zwei gute Kopfballchancen, beide Male ist es Schlotterbeck, der das Kopfballduell verliert. Danach aber immer stärker, brüht Unions Jeong kurz vor der Pause robust ab, als der durchstarten will. In der 54. Minute ist er dann per Kopf nach einer Ecke zur Stelle und trifft zum 2:0 gegen seinen Ex-Klub. ran-Note: 2

- Anzeige -

Julian Ryerson Das Spiel gegen seinen Ex-Klub ist wie für ihn gemacht: Viel Kampf, viele Läufe, viel Ackern. Hinten über weite Strecken stabil, nach vorne allerdings eher unauffällig - bis zur 54. Minute, in der er die Ecke zum 2:0 schön auf den langen Pfosten schlägt, wo Schlotterbeck vollendet. ran-Note: 2

- Anzeige -

Jobe Bellingham Lange eher unscheinbar, prüft der Engländer in der 52. Minute Rönnow mit einem gefährlichen abgefälschten Schuss. Danach in der Zentrale defensiv aufmerksam und auch in der Offensive mit einem tollen Moment, als er das 3:0 mit einem schicken Steckpass vorbereitet. ran-Note: 2

- Anzeige -

Felix Nmecha Erarbeitet mit einem hohen Ballgewinn in der 18. Minute eine riesige BVB-Chance, die aber ungenutzt bleibt. Kurz darauf setzt er einen Freistoß aus aussichtsreicher Position über das Tor. Erobert im Mittelfeld immer wieder wichtige Bälle und treibt dann das Umschaltspiel an. ran-Note: 2

- Anzeige -

Daniel Svensson In der ersten Hälfte hier und da unsicher auf seiner Abwehrseite, hat Mühe gegen die Zweikampfstärke der Berliner. Auch nach vorne kommt von Svensson nicht viel. ran-Note: 4

Maximilian Beier Beier ackert in der Offensive, bleibt aber lange Zeit glücklos. Insbesondere, als er in der 75. Minute den Querpass zum freistehenden Guirassy verpasst. In der 84. Minute dann aber ganz stark, als er einen strammen Pass von Bellingham wunderbar verarbeitet und trocken zum 3:0 trifft. ran-Note: 2

- Anzeige -

- Anzeige -

Fabio Silva Wartet weiter auf sein erstes Bundesliga-Tor, dabei hat der Portugiese in der ersten Hälfte zwei aussichtsreiche Schusschancen - einmal knapp vorbei, einmal wird sein Schuss geblockt. In der zweiten Hälfte gelingt ihm dann allerdings fast gar nichts mehr. In der 79. Minute wird er ausgewechselt. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Zieht in der Anfangsphase bei einem eigentlich zu weit vorgelegten Ball durch und holt so gegen Rönnow den frühen Elfmeter zum 1:0 heraus. Lange muss er sich die Bälle selbst tief erobern und reibt sich ohne Ertrag gegen die Union-Defensive auf. Erst in der Schlussphase bekommt er wieder eine brauchbare Vorlage. In der 83. Minute bolzt er den Ball aus aussichtsreicher Position aber über das Tor. ran-Note: 3

- Anzeige -

Aaron Anselmino (ab 69. Minute) Der Argentinier kommt für Can in die Partie und erledigt seine defensiven Aufgaben ohne größere Mühe. ran-Note: 3

- Anzeige -

Carney Chukwuemeka (ab 79. Minute) Kommt für die Schlussphase in die Partie. Keine Bewerung.

Salih Özcan (ab 90.+2 Minute) Kommt in der Nachspielzeit für Nmecha. Keine Bewerung.