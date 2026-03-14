Bundesliga live in SAt.1, auf Joyn und ran.de
FC Bayern bestätigt Verletzung von Sven Ulreich - wer steht gegen Atalanta Bergamo im Tor?
- Aktualisiert: 15.03.2026
- 14:03 Uhr
- ran.de
Personalnot beim deutschen Rekordmeister. Nach Manuel Neuer und Jonas Urbig fällt auch der dritte Keeper Sven Ulreich verletzt aus.
Rückschlag für den FC Bayern München. Keeper Sven Ulreich hat sich beim Bundesligaspiel in Leverkusen einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen, das gab der Rekordmeister in einer Mitteilung bekannt.
"Damit fällt der Torhüter zunächst aus", formulierten die Münchner, eine genaue Ausfalldauer nannten sie nicht.
"Ich habe ein bisschen was gespürt. Ich hoffe, nichts Schlimmes", hatte Bayerns Nummer drei nach Abpfiff noch im "DAZN"-Interview erklärt. In der Schlussphase hatte er die Abstöße nicht mehr durchführen können, hielt aber bis zum Ende durch.
Urbig und Neuer noch nicht fit
Dem FCB gehen damit die Torhüter aus. Manuel Neuer laboriert noch an einem Muskelfaserriss in der Wade, Jonas Urbig ist nach seinem Zusammenprall mit Atalanta-Stürmer Nikola Kristovic mit einer Gehirnerschütterung außer Gefecht. Nun ist mit Ulreich auch der dritte Keeper nicht mehr spielfähig.
FC Bayern: Max Eberl in der Kritik - FCB-Sportvorstand wehrt sich
Wer aber steht nun am kommenden Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League (ab 21 Uhr im Liveticker) im Kasten der Bayern?
Sollte Urbig nur eine Woche nach seiner Gehirnerschütterung nicht einsatzbereit sein, bliebe dem Rekordmeister als letzte Option aktuell nur der 16-jährige Leonard Prescott.
Der Teenager saß diese Woche bereits im Hinspiel gegen Bergamo und am Samstag in der Bundesliga gegen Leverkusen auf der Bank.