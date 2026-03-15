Nach der Gelb-Roten Karte gegen Luis Diaz will der FC Bayern gegen die vorgesehen Sperre des Angreifers vorgehen.

Der FC Bayern legt beim Sportgericht der Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Einspruch gegen die Sperre von Angreifer Luiz Díaz ein. Das bestätigte der Klub auf Anfrage von "Sky".

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen richtete darüber hinaus in einem Interview mit dem Sender einen Appell an die Schiedsrichter, von denen sich die Münchener beim 1:1 (0:1) bei Bayer Leverkusen zum wiederholten Mal benachteiligt fühlten.

Schiedsrichter Christian Dingert hatte seine Gelb-Rote Karte für Díaz wegen einer vermeintlichen Schwalbe im Leverkusener Strafraum (84.) nach dem Spiel als Fehler bezeichnet.