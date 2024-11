10.000 Euro Geldstrafe: Kohr für Stegemann-Kritik bestraft

Mittelfeldspieler Dominik Kohr vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist nach seinen kritischen Aussagen gegen Schiedsrichter Sascha Stegemann mit einer Geldstrafe belegt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den 30-Jährigen aufgrund eines "unsportlichen Verhaltens", für seine Äußerungen in einem TV-Interview nach dem DFB-Pokalspiel gegen Bayern München muss Kohr eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen.

Der Spieler und sein Verein haben dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Kohr hatte nach dem Achtelfinal-Aus gegen den Rekordmeister (0:4) am 30. Oktober in einem Sky-Interview den Schiedsrichter Stegemann kritisiert. "Da war mir auch ein bisschen klar, dass der Schiedsrichter ein Bayern-Trikot an hat", monierte der Sechser eine Abseitsstellung vor dem Treffer von Jamal Musiala zum 0:2 und sprach unter anderem von einem "Bayern-Bonus".