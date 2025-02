125. Geburtstag: FC Bayern veröffentlicht Sondertrikot

"Der Stoff, aus dem Legenden sind": Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat anlässlich seines 125. Geburtstag gemeinsam mit Ausrüster Adidas ein Sondertrikot veröffentlicht. Das in dunkelrot gehaltene Trikot mit goldenen Akzenten greife "die drei großen Spielstätten des Klubs" - das Grünwalder Stadion, das Olympiastadion und die Allianz Arena - auf, hieß es in einer Mitteilung. Zudem wurde ein spezielles Wappen entworfen, das unter anderem Elemente der Gründungsurkunde des FC Bayern vom 27. Februar 1900 enthält.

Erstmals getragen werden soll das Trikot im Heimspiel der Münchner gegen den VfL Bochum am 8. März, die Bayern-Frauen sollen im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg am 14. März darin auflaufen. Auch die Fans können sich das Jubiläumstrikot sichern, der Kostenpunkt von 100 Euro schreckte wohl nur die wenigsten ab: Wegen eines "Rekordansturms auf die Jubiläumskollektion" kam es im Online-Shop der Münchner am Donnerstag zwischenzeitlich zu technischen Problemen.