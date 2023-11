17 Polizisten und 15 Fans bei Krawallen verletzt

Anzeige

Bei den Ausschreitungen am Rande des Punktspiels der Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und Hannover 96 am Freitagabend haben 17 Polizisten und 15 Fans zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Das teilte die Hamburger Polizei am Tag nach dem Nordduell in einer ersten Zwischenbilanz mit.

Von den insgesamt 270 Sicherheitskräften musste nach den Einätzen während eines Zwischenfalls während des Spiels im Gästefanblock sowie im Anschluss an die Begegnung beim Abmarsch von St. Paulis Anhängern eine Person wegen mehrerer Knochenbrüche behandelt werden. Auch ein Fan wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Zu weiteren Details machte die Polizei, die sich im Laufe des Abends zur Anwendung unmittelbaren Zwangs durch körperliche Gewalt und Pfefferspray genötigt sah, keine Angaben. Auch lagen bis zum späten Samstagnachmittag noch keine belastbaren Zahlen zu Ermittlungsverfahren, Identitätsfeststellungen sowie Fest- und Ingewahrsamnahmen vor.