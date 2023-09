TSG Hoffenheim vs. BVB heute live: TV-Übertragung, Livestream - Aufstellung

Andrej Kramaric (Elfmeter) und Shootingstar Maximilian Beier sorgten mit ihren Treffer für den Sieg der Kraichgauer an der Alten Försterei.

Mit Hoffenheim wartet nun ein Gegner, der vor Selbstvertrauen strotzen sollte, immerhin hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo zuletzt vier Bundesliga-Partien in Folge gewinnen können. Am vergangenen Spieltag gab es einen 2:0-Auswärtserfolg bei Champions-League-Teilnehmer Union Berlin.

Zuletzt kam der BVB zu Hause zu einem 1:0-Erfolg gegen Wolfsburg. Den entscheidenden Treffer erzielte Ex-Kapitän Marco Reus, der gegen die Niedersachsen in die Startelf rückte und mit seinem Treffer in der 69. Minute den dritten Saisonsieg des BVB sicherte.

Die bislang in der Bundesliga-Saison noch ungeschlagenen Dortmunder müssen zum Auftakt des 6. Spieltags zu den Hoffenheimern reisen.

UPDATE, 29. September, 19:35: TSG vs. BVB - Aufstellungen

Bundesliga live: Wann und wo findet das Spiel 1899 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund statt?

Das Spiel findet am Freitag, den 29. September, um 20:30 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim statt.