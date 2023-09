TSG Hoffenheim vs. BVB heute live: TV-Übertragung, Livestream - Halbzeit 1:2

Anzeige

Zum Auftakt des 6. Spieltags gastiert Borussia Dortmund bei 1899. Wer überträgt das Topspiel live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Bundesliga? ran liefert Antworten.

UPDATE, 29. September, 19:35 Uhr: Dortmund führt in Sinsheim zur Halbzeit

Mit einer glücklichen 2:1-Führung für die Gäste geht es in der Freitagspartie zwischen 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund in die Pause. Von Beginn an machten beide Teams klar, dass man sich hier keine Zeit für Kinkerlitzchen nehmen will und agierten mit Pressing und schnellem Umschaltspiel.

Dabei kam Hoffenheim etwas besser in die Partie, doch die Dortmunder wussten den ersten kapitalen Fehler der TSG in Form eines Füllkrug-Treffers (18.) zu nutzen. Wenig später legte Mats Hummels in der Box Anton Stach und verursachte einen Elfer, den Andrej Kramarić souverän einschob (25.).